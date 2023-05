Albert Heijn en bonden weer om de tafel, stakingen opgeschort

Volgens CNV-bestuurder Roel van Riezen schrijft Albert Heijn in de uitnodiging bereid te zijn 10 procent loonsverhoging te betalen én alle voorgestelde verslechteringen van tafel te halen. „Dat is voor ons voldoende reden de mensen op te roepen donderdagochtend weer aan het werk te gaan.”

De handreiking voor een nieuw gesprek kwam woensdagavond. „Dankzij de druk van alle stakers was Albert Heijn uiteindelijk bereid onze eisen om weer aan tafel te komen in te willigen”, zegt Van Riezen. „Ik verwacht dat we er wat de overige punten betreft straks snel uit zijn.”

Zondag

De supermarktketen liet dinsdag al weten bereid te zijn tien procent extra loon te betalen, maar dat was voor CNV en FNV niet voldoende. Ze wilden ook de verslechteringen voor nieuwe medewerkers schrappen en dat is nu gebeurd, aldus de bonden. Dat betekent volgens FNV dat nieuwe medewerkers bijvoorbeeld recht hebben op 100 procent toeslag voor werken op zondag en gebruik kunnen maken van de regeling om vervroegd uit dienst te treden.

Ook zijn er verbeteringen voor de uitzendkrachten, wier roosters straks twee weken van tevoren worden vastgesteld. Shefania Sewbaks, bestuurder FNV Handel: „De medewerkers van Albert Heijn hebben laten zien hoe belangrijk en onmisbaar ze zijn. Het is voor ons enorm belangrijk dat zij gewaardeerd worden voor hun harde werk. Of ze nu in vaste dienst zijn of er als uitzendkracht werken.”

Impact

Albert Heijn bevestigt een verbeterd bod op tafel te hebben gelegd en dat dat de inzet vormt voor nieuw overleg met FNV en CNV. Het bedrijf is blij dat de vakbonden hun acties tijdelijk hebben opgeschort. „We gaan nu samen met alle collega’s aan de slag om onze winkels weer goed te bevoorraden zodat al onze klanten weer hun boodschappen bij ons kunnen doen zoals ze dat gewend zijn”, aldus de supermarktketen.

De partijen gaan maandag waarschijnlijk weer met elkaar in gesprek.

De impact van de stakingen bij de distributiecentra, die vorige week zondag begonnen, werden steeds zichtbaarder in de supermarkten van Albert Heijn. De groente- en fruitschappen en de broodrekken waren vaak veel leger dan normaal. Ook kwam het voor dat mensen langer houdbare producten misliepen.