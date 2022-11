Premium Het beste van De Telegraaf

Ghana heeft ’gouden plan’ tegen economische ramp: goud verkopen voor olie

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Ghana is de zevende goudproducent ter wereld. Mijnbouwers wordt nu gevraagd hun goud te verkopen. Ⓒ Bloomberg

ACCRA - Goud verkopen in ruil voor olie, dat is het plan van de regering van Ghana. Het West-Afrikaanse land ziet zichzelf wegzakken in economische malaise omdat de eigen cedi steeds verder in waarde daalt ten opzichte van de dollar.