Voor een topcarrière zijn deze drie C’s altijd belangrijk

’Schermmens is slaaf van de techindustrie’

Op YouTube staat een geestig filmpje uit 1998 van de documentairemaker Frans Bromet. De mobiele telefoon is net in opkomst en hij vraagt aan willekeurige voorbijgangers of ze er ook eentje zouden willen hebben: ’Nee, hoezo moet ik altijd bereikbaar zijn?’ antwoordt de een. Een ander: ’Een mobiele te...