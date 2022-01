Olieprijs bereikt hoogste punt sinds 2014

De Russen hebben tienduizenden soldaten verzameld in de buurt van Oekraïne. Volgens de Amerikanen heeft Moskou de troepenmacht dit weekend verder vergroot. De markten houden er rekening mee dat de Russische export van olie en gas wordt geraakt bij een escalatie van het conflict, bijvoorbeeld in het geval van economische sancties.

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland hebben de olieproductie die ze tijdens de coronapandemie hadden verminderd de afgelopen maanden geleidelijk weer opgevoerd. De OPEC+, zoals de groep landen ook wel wordt genoemd, zal de productie volgende maand dagelijks met 400.000 vaten verhogen, net als in de afgelopen maanden. De OPEC en zijn bondgenoten komen deze week weer bijeen en dan wordt een besluit genomen over de productie voor maart.

Benzineprijs naar record

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 is in Nederland inmiddels hoger dan ooit. Afgelopen weekend steeg die naar €2,147, meldt consumentencollectief UnitedConsumers. De adviesprijs voor een liter diesel is met €1,842 ook historisch hoog. UnitedConsumers houdt de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen die in Nederland benzine verkopen.

Een vat Amerikaanse olie kostte maandagochtend 1,2% meer op $87,83. Brentolie klom ook 1,2% in prijs tot $91,14 per vat.