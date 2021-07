Kamer eist actie tegen betalen voor pinnen cash

PvdA-Kamerlid Nijboer vraagt minister Hoekstra om in te grijpen bij de banken die onder bepaalde voorwaarden een vergoeding willen vragen voor mensen die contant geld pinnen. ABN Amro en Rabobank hebben daar al plannen voor, tot afgrijzen van onder meer het Nibud en de Consumentenbond.

„Ik vind dit een nutsfunctie”, zegt Nijboer over geld opnemen. Hij wijst op de groepen mensen die vaak nog met cash betalen: „Mensen die moeite hebben om met geld om te gaan, mensen die moeite hebben met digitaal bankieren, ouderen.”

Dat zij zouden moeten gaan betalen voor pinnen, is voor Nijboer een brug te ver. Hij roept Hoekstra op om met de banken in gesprek te gaan om dit te voorkomen en dat desnoods met wetgeving af te dwingen.

Hoekstra is bereid met de banken te praten. „Daar wil ik graag aan voldoen”, zegt de minister. Hij sluit zich aan bij het standpunt van toezichthouder De Nederlandsche Bank, dat mensen die geld opnemen niet specifiek moeten opdraaien voor de kosten die banken maken.

De minister wil nog niet meteen met wetgeving dreigen om betalen voor de flappentap te verbieden: „Om daarmee aan de voorkant het gesprek aan te vliegen, vind ik wat ruw.”

Negatieve rente

Het is de Tweede Kamer ook een doorn in het oog dat banken bij steeds meer mensen negatieve rente over hun spaarcenten rekenen. Verschillende banken doen dat nu vanaf 100.000 of 150.000 euro. Maar die grens is de afgelopen tijd al gezakt en in de Kamer is er angst dat die grens steeds verder zakt en ook kleine spaarders geld moeten aftikken over hun spaarcenten.

Minister Hoekstra dreigt al langer met wetgeving om die negatieve rente voor kleine spaarders te voorkomen, als het zo ver zou komen. VVD-Kamerlid Heinen vraagt nu met SP-Kamerlid Alkaya om die wetgeving alvast klaar te zetten, zodat die meteen gebruikt kan worden als het nodig is. „Het lijkt mij verstandig om hier als politiek alvast een signaal af te geven”, zegt Heinen.

