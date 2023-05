Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw draait zelf op voor second opinion buitenland: bijna €19.000 aan zorgkosten

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Second opinion wordt kostbare aangelegenheid voor verzekerde die zich niet aan voorwaarden houdt. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Als een arts of de patiënt twijfels heeft over de juiste behandeling, kan een second opinion uitkomst bieden. Maar het is belangrijk om bij de zorgverzekeraar goed te checken wat de voorwaarden zijn, anders draai je als patiënt zelf op voor de kosten.