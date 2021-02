Amerikaanse Techaandelen toch verder omlaag

Na drie kwartier handel staat de Dow Jones-index 0,1% lager en heeft de Nasdaq-index 0,9% ingeleverd. De verdere stijging van de obligatierentes, tot 1,42% voor 10-jarig staatspapier, drukt de stemming.

Beleggers putten dinsdag nog moed uit de mededeling van Fed-baas Jerome Powell tijdens een hoorzitting voor het Congres dat hij geen hele hoge of langdurige inflatie vreest. De Fed zal zijn stimuleringsbeleid, dat voor erg lage rentes zorgt, dan ook voortzetten.

De koers van Tesla stond dinsdag even 8% lager, waarna deze opveerde tot een 2% lager slot. Dat betekent nog altijd dat de maker van elektrische auto’s in amper een maand tijd ongeveer 20% heeft ingeleverd. Dit heeft niet zozeer een bedrijfseconomische reden, als wel dat de waardering volgens velen veel te hoog was opgelopen. Inmiddels zien beleggers echter weer een interessant instapmoment, afgaande op de plus van 1,2%.

Johnson & Johnson staat 0,5% hoger. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft laten weten dat zijn coronavaccin veilig is, waardoor waarschijnlijk vrijdag goedkeuring volgt voor marktlancering in de VS.

MicroStrategy wint 8%. Het softwarebedrijf heeft de recente terugval van de prijs van de bitcoin aangegrepen om voor nog eens $1 miljard van deze digitale valuta’s te kopen.

Uber verliest 3,7% na nieuws van rivaal Didi Chuxing. De Chinese taxi-app wil naar verluidt ook de West-Europese markt op.

De maker van elektrische auto's Fisker klimt 16%. Die Amerikaanse start-up gaat samen met het Taiwanese elektronica-assemblagebedrijf Foxconn een auto ontwikkelen. Die moet in 2023 op de markt komen.