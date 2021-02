’Koers Tesla herstelt verder’

De koers van Tesla stond dinsdag even 8% lager, waarna deze opveerde tot een 2% lager slot. Dat betekent nog altijd dat de maker van elektrische auto’s in amper een maand tijd ongeveer 20% heeft ingeleverd. Dit heeft niet zozeer een bedrijfseconomische reden, als wel dat de waardering volgens velen veel te hoog was opgelopen. Inmiddels zien beleggers echter weer een interessant instapmoment, afgaande op de 2,5% hogere voorbeursindicatie.

De Amerikaanse beursgraadmeters openen waarschijnlijk vlak tot licht hoger. Dat geldt ook voor de Nasdaq-index. Deze had in enkele dagen nagenoeg 5% ingeleverd ten opzichte van het record van ruim 14.000 punten.

Beleggers lijken moed te putten uit de mededeling van Powell tijdens een hoorzitting voor het Congres dinsdag dat hij geen hele hoge of langdurige inflatie vreest. De Fed zal zijn stimuleringsbeleid, dat voor erg lage rentes zorgt, dan ook voortzetten.