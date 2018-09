Euronext voorziet hectische handelsweek

Het beursbedrijf, dat ook de aandelenmarkten in Parijs, Brussel en Lissabon bestiert, heeft klanten vrijdag laten weten dat de komende week maatregelen van kracht zijn om een ordentelijke en eerlijke handel te waarborgen. Die betreffen met name de handel in aandelen- en indexopties.

Het gaat volgens een woordvoerster van Euronext Amsterdam om standaardmaatregelen die altijd kunnen worden genomen op zeer drukke handelsdagen. Beleggers zullen er in principe weinig tot niets van merken. De maatregelen gelden in ieder geval van 20 tot en 27 juni en kunnen indien nodig worden verlengd.