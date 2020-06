Ziekteverzuim daalt fors na coronapiek in maart

Arbodienstenn waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus. Ⓒ FOTO 123RF

UTRECHT (ANP) - Het aantal nieuwe meldingen van ziekteverzuim is in de afgelopen maanden flink gedaald, na de coronapiek van 30 procent in maart. Zorginstanties waarschuwen wel voor langdurig verzuim door psychische klachten door het coronavirus en de nieuwe werksituatie.