'Accountant moet bedrijf veel kritischer volgen'

,,Accountants vereenzelvigen zich soms te veel met de bedrijven die ze controleren”, zegt oud-minister Hoogervorst, die onlangs benoemd werd voor een nieuwe termijn bij de IASB.

Dat ontwikkelt regels waardoor jaarverslagen uniformer worden en makkelijker met elkaar vergeleken kunnen worden.

De maatschappij toont zich nog steeds verrast over bedrijven die failliet gaan, terwijl de accountant de cijfers vlak daarvoor nog goedkeurde.

Hoge druk

“Er is veel druk en de invloed van bedrijven is groot”, zegt Hoogervorst. De druk om te presteren en mooiere cijfers te laten zien bij bedrijven is enorm. Daar ligt een taak voor de accountants.

Een kritischer houding is ook nodig bij de auditcomité’s van de raden van commissarissen, die toezicht houden op de onderneming.

Zij zijn er niet alleen voor de bedrijfsleiding, maar ook voor andere stakeholders, zegt Hoogervorst in het interview.

