Shell vreest coronavirus op kantoor in Singapore

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell vreest voor besmetting met het nieuwe coronavirus op zijn kantoor in Singapore. Het energiebedrijf heeft meerdere medewerkers, die betrokken zijn bij de handel in grondstoffen, naar huis gestuurd. Een van hen was in contact gekomen met iemand die was besmet met het Wuhan-virus, meldde Shell vrijdag. De nationaliteit van de medewerker is niet bekend.