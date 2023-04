Premium Het beste van De Telegraaf

Column: ECB heeft een nieuwe zondebok voor hoge inflatie gevonden

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

De door Christine Lagarde geleide ECB ziet het bedrijfsleven als zondebok van de aanhoudend hoge inflatie. Ⓒ ANP/HH

‘Wie heeft er meer schuld voor de aanhoudend zeer hoge inflatie, de Europese Centrale Bank (ECB) of Marsmannetjes?’ Ik heb heel sterk het gevoel dat als we die vraag aan een ECB-er zouden stellen, hij/zij óf zou antwoorden met ‘dat is niet met zekerheid te stellen’ óf met ‘hoezo de ECB?’