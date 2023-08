Rampschip in Eemshaven: ’Deel lading is één brok verwrongen staal’

Amsterdam - Het autoschip Fremantle Highway dat ruim een week geleden in brand vloog bij Ameland, is donderdagmiddag aangekomen in Eemshaven. De komende dagen zullen de autoriteiten onderzoek doen naar de oorzaak. „In de bovendekken is het binnen één brok verwrongen staal.”

In totaal waren er 3800 auto’s aan boord, waarvan 500 elektrische. Ⓒ BOSKALIS