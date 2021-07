Orderontvangst bij chipbedrijf ASMI naar recordhoogte

Premium Stan Huygens Journaal

Mondkapjes zijn weer verplicht aan de Côte d’Azur

Dat is even wennen voor de verwende vakantiegangers uit Nederland aan de Côte d’Azur. De mondkapjes zijn er buiten opnieuw ingevoerd . Terwijl iedereen hier in Nederland, net als in het grootste deel van Frankrijk, gewoon zonder masker over straat kan.