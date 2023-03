Zwitsers in actie tegen Credit Suisse: bonussen personeel aan banden

ZÜRICH (ANP) - De Zwitserse regering beperkt tijdelijk de uitbetaling van bepaalde bonussen aan personeel van de in problemen geraakte bank Credit Suisse. Concurrent UBS nam Credit Suisse over na tussenkomst van de overheid om ergere problemen voor de Zwitserse bankensector te voorkomen. Nu bevriest de regering bonussen die Credit Suisse zijn medewerkers al wel heeft toegezegd voor hun werkzaamheden in de jaren tot en met 2022, maar nog niet heeft uitbetaald.