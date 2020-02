Chinese staalfabrieken brengen productie terug

De productie is onder meer verlaagd om minder staal te hoeven vervoeren en zo de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan. Ook willen de producenten de verstoorde markt stabiliseren en de winstmarges beschermen: doordat de vraag naar staal is gedaald, is de prijs ook lager. Met het terugschroeven van de productie willen staalbedrijven die prijsval beperken. China geldt als 's werelds grootste staalproducent. In 2018 werd meer dan de helft van de totale hoeveelheid staal in China gemaakt, zo'n 928,3 miljoen ton.

Verder wordt verwacht dat de verkoop van auto's in China deze maand flinke klappen krijgt. Volgens een voorspelling door de China Passenger Car Association vallen verkoopcijfers in de eerste twee maanden van dit jaar 25 tot 30 procent lager uit. Voor heel dit jaar wordt dat naar verwachting 5 procent. Als die laatste voorspelling uitkomt, zou dat de eerste keer zijn dat de grootste markt voor autoproducenten drie jaar achtereen met terugvallende verkopen te maken heeft. "De Chinese auto-industrie heeft nog nooit zo veel problemen het hoofd moeten bieden", aldus de China Passenger Car Association.