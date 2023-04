Premium Het beste van De Telegraaf

Malafide makelaar de cel in voor regelen hypotheken

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Verdien je niet voldoende om een huis te kunnen kopen? Een makelaar kon wel helpen. Hij vervalste documenten als werkgeversverklaringen en salarisstroken voor klanten. In zeker twee gevallen heeft hij er zo voor kunnen zorgen dat ABN Amro een hypotheek verstrekte. De man moet nu twee jaar de cel in, oordeelt de fraudekamer van de rechtbank in Groningen.