Satelligence brengt ontbossing in kaart

Het bedrijf van Arjen Vrielink en Niels Wielaard (r) is de afgelopen drie jaar hard gegroeid. Ⓒ MENNO BAUSCH

Ontbossing tegengaan is niet langer alleen het terrein van milieuclubs. Ook multinationals en pensioenfondsen willen bossen beschermen, om hun winsten in de toekomst veilig te stellen. Daar springt het Utrechtse Satelligence op in.