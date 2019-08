Trump doet winsten Wall Street verdampen

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 26.849 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,1 procent omlaag tot 2979 punten. Techbeurs Nasdaq werd 0,4 procent hoger gezet op 8206 punten.

Trump liet via Twitter weten vanaf september importheffingen van 10 procent in te voeren op Chinese producten. Het gaat om producten met een totale waarde van 300 miljard dollar die nu nog niet extra belast werden.

Verizon

Telecomgigant Verizon Communications won 0,4 procent na het behalen van een licht lagere omzet. Het aantal klanten voor mobiele telefonie nam wel sterker toe door kenners werd verwacht.

Voedingsmiddelengigant Kellogg (plus 8,1 procent) overtrof de omzetverwachtingen, dankzij de toegenomen vraag naar snacks in Noord-Amerika. Chipconcern Qualcomm stond op een verlies van 2,6 procent na een teleurstellende prognose voor het lopende kwartaal.

General Motors

Autoconcern General Motors (plus 1,3 procent) hield de kwartaalwinst op peil. Daarbij werd het bedrijf geholpen door verkopen van relatief lucratieve pick-uptrucks en sportieve terreinwagens in de VS.

Donutketen Dunkin' Brands (min 3,1 procent) rapporteerde een licht gedaalde winst, maar zag de vergelijkbare verkopen in de VS harder toenemen dan in doorsnee verwacht. Ook branchegenoot Yum Brands, moederbedrijf van snackketens als KFC en Pizza Hut, verraste met groeicijfers van filialen die langer dan een jaar open zijn. Dat bedrijf kreeg er 3,8 procent bij.

Beyond Meat

Beyond Meat ging 12,4 procent omlaag. De prijs die de fabrikant van vleesvervangers op zijn secundaire aandelenverkoop plakt, ligt flink onder de slotkoers van woensdag. Amazon was in het nieuws omdat topman Jeff Bezos voor ruim 1,8 miljard dollar aan aandelen in het bedrijf heeft verkocht. Het aandeel werd 0,1 procent minder waard.

De euro was 1,1084 dollar waard, tegen 1,1063 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde met 6,7 procent tot 54,66 dollar. Brentolie kostte 5,8 procent minder op 61,33 dollar per vat.