Bitcoin scherpt jaartop aan met hulp van PayPal

Vanaf begin 2021 is het voor Amerikaanse klanten van PayPal ook mogelijk om via hun digitale portemonnee te shoppen bij aangesloten winkels. Andere landen kunnen in de eerste helft van volgend jaar volgen.

Centrale bankiers

Met deze stap speelt PayPal ook in op het voornemen van onder meer centrale bankiers om te kijken naar de introductie van eigen digitale munten als tegenhanger van de crypotunten, zo liet topman Dan Schulman woensdag weten.

PayPal in een zeer grote partij in de markt van digitale dienstverlening. Het Amerikaanse bedrijf heeft bijna 350 miljoen actieve accounts die in het tweede kwartaal goed waren voor $222 miljard aan digitale betalingen.

De bitcoin is in de voorbije weken bezig met een mooie opmars. De cryptomunt wist vanmiddag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) de jaartop uit augustus aan te scherpen met een plus van 4,6% op $12465. Op het voorlopige hoogtepunt in 2018 werd nog een piek van boven de $19.000 aangetikt.