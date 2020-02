Aandeelhouders Tiffany akkoord met overname door LVMH

LVMH was al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden op de Amerikaanse markt. De onderneming is in handen van oprichter en topman Bernard Arnault en bezit onder meer merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora. Arnault zei dat met het groene licht van de aandeelhouders van Tiffany een belangrijke mijlpaal is behaald en dat verder wordt gewerkt aan goedkeuring van de deal door autoriteiten. De overname zou later dit jaar dan definitief afgerond moeten worden.

Tiffany werd in 1837 opgericht door juwelier Charles Lewis Tiffany. Er werken momenteel ongeveer 14.000 mensen. De keten kwam in 1979 in handen van cosmeticabedrijf Avon en werd daarna overgenomen door investeerders. De bekendste winkel van de onderneming is het ultrachique filiaal op Fifth Avenue in New York.