Beursblog: ’AEX doet stapje terug met focus op banenrapport VS’

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Na de opgewekte gang van zaken in de voorbije handelsdagen neemt de AEX naar verwachting vrijdag wat gas terug. De ogen bij beleggers zijn vooral gericht op cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later vanmiddag