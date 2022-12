Beursblog: AEX trekt zich op aan meevallend verlies Nasdaq

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse beurzen en zeker ook de Nasdaq zijn bij opening minder hard weggegleden dan op basis van de futures gevreesd mocht worden. In reactie hierop is het verlies voor de AEX sterk teruggelopen. Beleggers lijken zich in tweede instantie niet heel veel extra rentezorgen te maken na de publicatie van het Amerikaanse banenrapport.