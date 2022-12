Beursblog: belegger doet Shell en KPN in verkoop; ziet chips weer zitten

De AEX kijkt vrijdagochtend nog aan tegen een klein verlies in de aanloop naar het Amerikaanse banenrapport later vanmiddag. Takeaway valt in de smaak bij beleggers. Shell en KPN liggen bedrukt in de markt.