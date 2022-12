Beursblog: Wall Street houdt zich staande na sterk banenrapport

Video

Seksschandaal schokt Servië: ‘Dubbel vreemdgegaan?’

Duitsland is klaar op dit WK, na een krankzinnige voetbalavond. En ook België mag naar huis. In Kick-off Qatar uiteraard alles over deze afgang van onze ooster- en zuiderburen. Verder: wat gebeurt er toch allemaal in de selectie van Servië en wat gaat Valentijn Driessen Louis van Gaal vrijdag vragen...