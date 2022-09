Branchevereniging ActiZ geeft alsnog steun aan zorgakkoord

Carrière

Eén op tien zorgmedewerkers ziek thuis

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in het eerste kwartaal van dit jaar weer verder gestegen. Over de bijna een miljoen zorgmedewerkers meldde 9,83 procent zich in de eerste drie maanden van 2022 ziek, heeft het in zorgcijfers gespecialiseerde databedrijf Vernet becijferd. Dagelijks zijn dat gemid...