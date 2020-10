Intel krijgt dreun op groen Wall Street; feestje Mattel

Even na half vier dikte de Dow-Jonesindex 0,2 procent aan op 28.410 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3%, tot 3463 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1% tot 11.519 punten.

Donderdag zei minister van Financiën Steven Mnuchin wel dat hij en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi een akkoord binnen handbereik hadden. Verder reageert de markt op positief nieuws over een behandeling voor Covid-19 en waren er weer de nodige bedrijfscijfers om op te kauwen.

Mnuchin en Pelosi zijn na veel onderhandelingen dicht bij een deal voor een steunpakket van om en nabij de 2 biljoen dollar. Als zo'n akkoord is bereikt moet de Senaat er nog over stemmen en die lijkt voorlopig niet van plan zijn goedkeuring te geven. Bovendien gaat er na het bereiken van een deal nog tijd overheen om die in een wetsvoorstel te vatten. Beleggers rekenen er echter steeds vaster op dat de steun er daadwerkelijk komt.

Ook werd gekeken naar het tweede debat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Dat leek weinig verschil te maken voor de peilingen en dus lijkt de beurs zich er ook niet druk om te maken.

Positief nieuws was er over een behandeling voor Covid-19. Gilead-medicijn Veklury, dat eerder bekend stond als remdesivir, wordt door de Amerikaanse toezichthouder FDA officieel toegelaten. Eerder kreeg Gliead al een noodgoedkeuring in de VS. Het aandeel Gilead won 4,1%.

Intel dook 11,2% omlaag. De chipmaker had last van productievertragingen en een lagere vraag naar chips voor datacenters.

American Express koerste 3,4% lager. De klanten van het bedrijf gaven ook in het derde kwartaal veel minder uit dan gebruikelijk, met als gevolg een fors lagere winst. Wel bleven houders van de creditcards het bedrijf trouw.

Mattel (+7%) profiteerde tijdens de coronacrisis van een grotere vraag naar speelgoed. Thuiswerkende ouders probeerden hun eveneens thuiszittende kroost zoet te houden en voor Mattel betekende dat een toegenomen vraag naar Barbie-poppen en Hot Wheels-autootjes. Mattel rekent bovendien op hogere omzet in het feestdagenseizoen.