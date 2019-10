Column: metaalmarkten nog in mineur

Metaalmarkten zoeken naar licht aan het eind van de tunnel. Ⓒ Bloomberg

Wellicht bent u al op de hoogte, maar vandaag is de LME Week in Londen begonnen– een jaarlijks terugkerend event in de wereld van industriële metalen, altijd eind oktober. Een boeiend weekje waar de mondiale industriële metalengemeenschap samen komt. Van metaalhandelaren, producenten, metaalver- en bewerkers, consultants, journalisten, analisten tot en met financiers, ze zijn er allemaal. Voor vakidioten is het een niet te missen event, dus ik ben er ook weer bij.