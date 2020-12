KLM-piloten en Rutte bij Davos hoogvliegers in 2020

Met meer dan 750.000 pageviews stak het artikel over de salarissen van KLM-piloten er dit jaar met kop en schouders bovenuit. De grote belangstelling werd in de hand gewerkt doordat er destijds nog grote onzekerheid bestond of KLM het omvangrijke steunpakket van de overheid zou krijgen om te overleven. De KLM-piloten hielden lange tijd de boot af bij het akkoord gaan met een salarisreductie. Uiteindelijk stemden de vliegeniers bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij schoorvoetend in met de maatregelen.

Het grote ongemak bij premier Rutte in Davos was ander zeer goed gelezen bericht. Tijdens de bijeenkomst van regeringsleiders en economen in het Zwitserse wintersportstadje moest onze premier gedwongen verhuizen naar een ander hotel dat een stuk verderop lag.

Een andere opvallend uitstekend scorend stuk had te maken met een ontslagzaak. Een werknemer die al twintig jaar bij een zaak gewerkt vertrekt moest gedwongen vertrekken omdat hij gelopen had over zijn vakantie in een oranje gebied.

Ook het artikel over de inkomens voor stewardessen trok veel aandacht. De onzekere situatie rond KLM midden in de coronatijd ezal en grote rol hebben gespeeld voor de grote belangstelling bij DFT-bezoekers.Veel stewardessen die door de lockdowns aan de rond moesten blijven, gingen vrijwilligerswerk doen onder meer in de zorg.

