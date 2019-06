Winkelcentra lopen leeg: opknappen of inkrimpen

In Maassluis is winkelcentrum Koningshoek met succes opgeknapt. Ⓒ Roel Dijkstra

Rijswijk/Maassluis - Overal in Nederland zakken winkelcentra steeds dieper in het moeras. Omzetten vloeien weg naar het internet en de winkeleigenaren zijn te verdeeld om samen een vuist te maken. Voor veel regionale winkelcentra is krimp de enige oplossing. Een enkel succesverhaal is er ook.