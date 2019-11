Italiaanse juwelen op het menu

V.l.n.r. Vincenzo Castaldo, Marie-Louise Martens, Emmanuelle Marque (general manager Pomellato West-Europa) en Luud Martens in het Bonnefanten Museum. Ⓒ FOTO’S Harry Heuts

Hoewel de familie Martens met hun juweliershuizen Leon Martens in Maastricht en Schaap en Citroen door heel het land, gewend is om bijzondere evenementen te organiseren, was het exclusieve diner in samenwerking met het Italiaanse juwelenhuis Pomellato in het Bonnefanten Museum in Maastricht toch uniek.