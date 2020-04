Column: de dominee en de diva

Premier Mark Rutte en zijn Italiaanse ambtsgenoot Giuseppe Conte Ⓒ ANP

Ik werd deze week gevraagd om op de radio te debatteren over solidariteit tussen Noord- en Zuid-Europa. Dat heb ik geweigerd. Een dag later heb ik wel, na lang twijfelen de brief namens economen die opriep tot meer solidariteit, getekend. Waarom? Hierom.