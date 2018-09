'Duitse bedrijven vrezen dreigend Brexit’

De vrees bestaat dat bij een Britse uittreding de kosten gaan toenemen vanwege de aangepaste regels die tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen ontstaan.

Bijna 70% van de Duitse bedrijven liet verder weten dat een Brexit naar verwachting ook onzekerheid op de financiële markten zal veroorzaken.

Op 23 juni wordt duidelijk in hoeverre Britse kiezers in meerderheid gaan stemmen om bij Europa te blijven of niet.