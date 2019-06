Natuurlijk kleuren zonder geklieder

Kapster Dianne te Mebel met de henna in brownievorm. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Kapster Dianne te Mebel is gespecialiseerd in natuurlijk haar kleuren. Ze doet dat al negentien jaar in haar eigen salon aan de Amsterdamse Amstel. Ze heeft echter ook een product ontwikkeld waarmee vrouwen het makkelijk thuis zelf kunnen doen: Henna Brownies.