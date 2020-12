AEX trapt verkorte handelsdag hoger af met vertrouwen in Brexit-deal

De AEX-index noteert rond kwart over negen 0,3 procent hoger op 624,39 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 933 punten.

De beurs in Parijs won 0,2%. In Frankfurt, Milaan en Zürich zijn de beurzen dicht. Vanwege kerstavond zijn de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid donderdag slechts een halve dag open.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis. Er staat donderdag nauwelijks macronieuws op de agenda.

De Europese Unie en de Britse regering zijn momenteel bezig met het uitwerken van de details van een handelsakkoord. Met een handelsakkoord moet voorkomen worden dat er handelstarieven ontstaan na 1 januari. De Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben om 08.00 uur (Nederlandse tijd) telefonisch overleg. Johnson zal omstreeks 09.00 uur een persconferentie houden, meldt de Britse publieke omroep BBC.

Banken in trek

In de AEX doen banken goede zaken door de sterk verminderde vrees voor een harde Brexit. ABN Amro krijgt er 2% bij. ING wint 1,8%.

RD Shell koerst 1% hoger gesteund door de aantrekkende olieprijzen.

Prosus zit in de achterhoede met een daling van 1,9%. De techinvesteerder heeft last van de somberheid bij de Chinese techfondsen na het nieuws dat er een onderzoek komt naar Alibaba in China om de sterke marktpositie.