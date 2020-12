Beleggers gaan voor Brexit-deal op weg naar Kerstmis

De AEX-index noteert rond half één 0,4% hoger op 625,19 punten en de MidKap wint 0,3% tot 935,08 punten.

De beurs in Parijs stijgt 0,2%. Londen klimt 0,4%. In Frankfurt, Milaan en Zürich zijn de beurzen dicht. Vanwege kerstavond zijn de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid donderdag slechts een halve dag open.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis. Er staat donderdag nauwelijks macronieuws op de agenda.

De Europese Unie en de Britse regering zijn momenteel nog bezig met het uitwerken van de details van een handelsakkoord. Met een handelsakkoord moet voorkomen worden dat er handelstarieven ontstaan na 1 januari. Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, benadrukt dat echt alle plooien gladgestreken moeten zijn voordat de Brexit-deal definitief op tafel ligt. „Het schijnt dat nu per visssoort de quota nog moet worden bepaald. Het geeft ook wel het wantrouwen aan tussen beide partijen dat alle afspraken eerst op papier moeten staan. De markten zullen naar verwachting niet zo lang stil blijven staan bij de details van het akkoord, maar vooral blij zijn dat het voor de deadline van begin vorig jaar geregeld is.”

Met de verdere opleving van de aandelenmarkten is de stevige dip van begin deze week bijna al weer verwerkt. „De zorgen op de korte termijn over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen staat in de schaduw bij de positieve economische vooruitzichten door de vaccins,” constateert Koopman.

Banken in trek

In de AEX doen banken goede zaken door de sterk verminderde vrees voor een harde Brexit. ABN Amro krijgt er 2,9% bij. ING wint 1,8%. AkzoNobel heeft er de dag voor Kerstmis nog zin met een vooruitgang van 2,2%.

NN ziet de koers 1,2% aantrekken ondanks de tik op de vinger voor de verzekeraar om een reisje naar de Olympische Spelen.

Prosus zit in de achterhoede met een daling van 1,9%. De techinvesteerder heeft last van de somberheid bij de Chinese techfondsen na het nieuws dat er een onderzoek komt naar Alibaba in China om de sterke marktpositie.

Midkapper Pharming Group raakt 6,1% kwijt. Het biotechfonds beleefde woensdag een moeizame start op techbeurs Nasdaq.

Fugro heeft een goede dag. De bodemonderzoeker stijgt 2%.

AScX-fonds NIBC zakt 0,1% weg. Blackstone heeft zijn bod op de zakenbank gestand gedaan.

ICT dikt 2,3% aan na de goed ontvangen aankondiging om branchegenoot Yellow Star Solutions over te nemen.

