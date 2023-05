Premium Het beste van De Telegraaf

Inflatie zorgt voor andere vakantieplannen

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

omdat alles duurder is geworden, twijfelen velen nog over de bestemming van het vakantiegeld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ondanks de inflatie wordt het gros van het vakantiegeld besteed waarvoor het bedoeld is: de vakantie. Maar liefst 58% geeft al het vakantiegeld hieraan uit, 38% doet dat met slechts een deel van het jaarlijkse extra salaris dat in mei op de meeste loonstroken wordt bijgeschreven. Opvallend is wel dat inflatie bij de mensen dit jaar een grotere rol speelt in hoé de vakantie wordt ingevuld.