Ahold Delhaize-dochter bol.com is doodsbang voor Amazon. In officiële interviews doet de top de komst van de Amerikaanse gigant naar ons land graag laconiek af. ,,We hebben naar het complete aanbod in Nederland en België gekeken, ook naar prijs en levertijden. En wat blijkt: het is er allemaal al lang in de Lage Landen, ook wat lage prijzen betreft’’, zei topman Huub Vermeulen tegen deze krant.