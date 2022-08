Column: de somberaars vergeten de belangrijkste wet van de economie

Premium Financieel

Top 10 best gelezen artikelen op DFT

Het was een veelbewogen week. En dat laat zich ook lezen op de site van DFT. Het is logisch: een torenhoge inflatie zoals we sinds de jaren ’70 niet meer hebben gezien, een energiecrisis met een flink koude wind in de rug vanuit het oosten van Europa en dan alle gevolgen hier weer van voor de ondern...