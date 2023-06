Premium Het beste van De Telegraaf

Succesondernemer ontwikkelt dj-software uit passie én frustratie

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Als ondernemer en ontwikkelaar Siebrand Dijkstra geen goede applicatie kan vinden om dj-mixen te maken, besluit hij de software zelf te gaan bouwen. Ⓒ FOTO Anne van der Woude

Leeuwarden - Hij is de man achter de veelgebruikte schoolsoftware Magister en sloot als twintiger Friesland aan op de digitale snelweg door vanaf zijn zolder in Leeuwarden diensten te leveren voor internetprovider XS4ALL. Ondernemer en ontwikkelaar Siebrand Dijkstra verkocht op jonge leeftijd twee bedrijven voor vele miljoenen. Alles wat hij aanraakte leek in goud te veranderen. Het maakte hem roekeloos. Met zijn nieuwste project DJ.Studio denkt hij het juiste ritme weer te pakken te hebben.