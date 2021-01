Keijzer roept vastgoedbedrijven op meer te doen voor winkeliers

Vastgoedbedrijven kunnen meer doen om hun verhuurders, zoals winkeliers, te helpen in de moeilijke coronatijd. Er gebeurt al veel maar het gaat soms nog niet goed, zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zondag in WNL. Ze riep de verhuurders op de huren tijdelijk te verlagen, uit te stellen of eventueel deels kwijt te schelden.