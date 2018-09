Wall Street positief richting banenrapport

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de plus op 17.838,56 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg ook 0,3 procent, naar 2105,26 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent naar 4971,36 punten.

Eerder op de dag bleek uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in mei sterker is gegroeid dan in de voorgaande maand. Die cijfers lopen vooruit op het bredere banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. Daarbij wordt door economen in doorsnee een even sterke groei als in april voorspeld.

Apple verliest

Zwaargewicht Apple drukte met een verlies van 0,8 procent stevig op de Dow Jones. De iPhone-producent was een van de sterkste dalers onder de dertig hoofdfondsen in New York, nadat analisten van Goldman Sachs hun zorgen hadden geuit over de verdere groei van de vraag naar smartphones.

Olieconcerns Chevron en ExxonMobil stonden met minnen van bijna 1 procent onderaan de Dow. Eerder op de dag werd duidelijk dat de leden van oliekartel OPEC er opnieuw niet in zijn geslaagd afspraken te maken over een beperking van de olieproductie.

Olieprijs

Aanvankelijk daalde de olieprijs door dat nieuws, maar later trad weer herstel op. Uiteindelijk eindigde de prijs van Amerikaanse olie nagenoeg onveranderd op 49 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent duurder bij 49,85 dollar per vat.

Johnson & Johnson stond met een plus van 1,4 procent in de bovenste regionen van de hoofdindex. De producent van verzorgings- en geneesmiddelen neemt haarverzorger Vogue International voor 3,3 miljard dollar over.

Oracle in de min

Softwareproducent Oracle leverde 4 procent in. Een voormalige werknemer zei donderdag in een rechtszaak dat ze van hogerhand de opdracht kreeg de boeken van het concern te vervalsen. Volgens Oracle is er echter niets mis met de boekhouding.

De euro was 1,1155 dollar waard, tegen 1,1160 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.