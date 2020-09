Onderzoek naar top Volksbank van start

Het duo is donderdag aan de slag gegaan, zo meldde De Volksbank donderdagavond in een persbericht. Boot en Nobelen onderzoeken hoe de directie van januari tot en met augustus van dit jaar onderling heeft gefunctioneerd, en hoe de interactie tussen leden van de directie en de raad van commissarissen in die periode is geweest. Zij hebben daarnaast de vrijheid om ’al hetgeen’ zij nog verder relevant achten binnen de staatsbank tegen het licht te houden.

President-commissaris Jan van Rutte kondigde vorige maand bij de presentatie van de halfjaarcijfers van De Volksbank een onafhankelijk onderzoek naar de situatie in de top aan. De sfeer was in één dag omgeslagen toen ceo Maurice Oostendorp vertrok, zijn opvolger Martijn Gribnau de bank via een Amerikaanse werkvergunning met extra risico opzadelde en chief financial officer (cfo) Pieter Veuger vanwege een verziekte werksfeer al na een half jaar eruit moest.

Sindsdien stapelen de verhalen en beschuldigingen in de bank zich in de media op. Veuger spande tot tweemaal toe een kort geding over zijn ontslag aan. Beide werden op het laatste moment afgeblazen. Veuger verklaarde op LinkedIn dat hij ’voldoende garanties had gekregen voor een onafhankelijk en adequaat onderzoek’.

Boot is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij werkzaam als kantonrechter in de rechtbank Amsterdam. Nobelen is adviseur bij het vormgeven van topstructuren, het oplossen van vraagstukken in besturen en het evalueren van het functioneren van raden van commissarissen en raden van toezicht. Hun onderzoek en het op te leveren rapport zal volgens De Volksbank ’enige maanden’ in beslag nemen.