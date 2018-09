‘Brexit kan vechtscheiding veroorzaken’

Volgens Kottler zal de keuze voor een Brexit vooral de populistische Europese politieke partijen in de kaart spelen en kan de aanzet geven tot een vervelende vechtscheiding.

Ook wijst hij er op dat een Brits vertrek lagere economische groei en een hogere inflatie in de hand kunnen gaan werken in combinatie met een verminderde animo bij beleggers om in Britse markten te stappen.

Britse regeringsleiders benadrukten eerder deze maand al de enorme gevolgen die een Brexit zal hebben op de werkloosheid van het land.