Mossack Fonseca steeds verder in het nauw

Op Jersey, het eiland Man en Gibraltar stopt Mossack Fonseca haar activiteiten. Dat maakte de financieel dienstverlener deze week zelf bekend via Twitter.

Een zakenpartner in de Amerikaanse staat Wyoming, AAA Corporate Services, maakte eerder vorige week al bekend alle banden met de Panamezen te verbreken.

Het Nederlandse kantoor van Mossack Fonseca in Den Haag beëindigde een week voor de onthulling begin april al haar activiteiten. Het datalek dat in handen kwam van journalisten liet tot in detail zien hoe de rijken der aarde op grote schaal belasting ontduiken, ontwijken of andere schimmige zaakjes via offshoreconstructies proberen te verbergen.

Woensdag meldde persbureau Reuters bovendien dat toezichthouders in Hong Kong en Singapore lokale banken hebben ondervraagd naar betrokkenheid bij individuen en entiteiten die in de Panama Papers opdoken. Uit de gelekte documenten blijkt dat Hong Kong het meest actief was in het creëren van brievenbusfirma’s.

In Nederland is een speciaal team van de belastingdienst nog bezig om alle informatie uit het datalek die op Nederland van toepassing is te onderzoeken.

Mossack Fonseca zegt de recente sluitingen te „betreuren” na een „aanwezigheid van meer dan twintig jaar op deze locaties”.