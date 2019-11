Britse pond zakt weg na domper voor Johnson

Volgens YouGov is de partij van de Britse premier Boris Johnson in populariteit gedaald onder de respondenten in de opinie-peiling. Labour zag zijn achterstand daardoor teruglopen.

Het Britse pond viel eveneens terug doordat meer jongeren onder de 35 zich hebben aangemeld om mee te doen aan de verkiezingen van volgende maand. Deze doelgroep is minder geneigd om voor de Conservatieven te stemmen.

In de voorbije weken was het Britse pond nog bezig met een flinke opmars doordat de kansen op een wanordelijk vertrek uit de Europese Unie sterk zijn afgenomen