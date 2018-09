Opkoopprogramma ECB in volgende fase

De Europese Centrale Bank begint deze maand met het opkopen van bedrijfsobligaties. Hoeveel er maandelijks wordt opgekocht en vanaf welke datum precies, is niet bekend. „Om de markt niet te verstoren zijn ze daar niet heel transparant over”, zegt obligatiespecialist Hyung-Ja de Zeeuw van ABN Amro. Zij schat dat het bedrag tussen de €5 en 7 miljard zal liggen.

De ECB heeft zichzelf een aantal regels opgelegd. Alleen bedrijven die ’investment grade’ zijn, dus met een kredietbeoordeling van BBB of hoger, komen in aanmerking. Banken zijn uitgesloten, omdat de ECB daar ook toezichthouder van is.

