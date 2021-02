Nieuwe ’wijnstokjes’ voor oude garde

Voorzitter Edwin Raben trad af en wordt vervangen door vicevoorzitter Heleen Boom, eigenaresse, gastvrouw en het wijngeweten van theater-restaurant Bouwkunde in Deventer. Raben zei zich te willen richten op de vele andere drukke werkzaamheden in zijn leven. Maar hij zegde toe „om altijd klaar te staan voor het NGS. Als lid van de examencommissie van de Associaton de la Sommellerie Internatiuonale blijf ik ook betrokken.” Hij onderstreepte dat „een vakkundige sommelier zich altijd kan onderscheiden.”

De nieuwe voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers, Heleen Boom.

Penningmeester van het eerste uur en één van de medeoprichters van het NGS, gastheer en sommelier Peter Bruins van het Overveense restaurant De Bokkedoorns (**) vond dat het tijd werd om de bankpas van het NGS over te dragen aan de jonge generatie. Bijna letterlijk nam zijn jongere collega bij dit restaurant, Niels van Overmeire, de bankpas van zijn leermeester over.

Nieuwe bestuursleden v.l.n.r.: Niels van Overmeire, Natasja Noorlander en Marco Westra.

Ook René Persoon legde zijn bestuursfunctie neer om ruimte te maken voor de jonge garde. René heeft sinds 1998 de scepter gezwaaid in de proefcommissie van het NGS en hiermee memorabele proeverijen op de kalender gezet. Hij wordt opgevolgd in de proefcommissie door Natasja Noorlander, sommelier bij The Dylan (*) in Amsterdam. Daarnaast is Marco Westra, maître bij The Bridges van hotel The Grand in Amsterdam, toegetreden tot het bestuur. Hij neemt de functie van secretaris op zich en gaat zijn schouders onder de organisatie van de Trophée Henriot zetten. De andere bestuursleden zijn vicevoorzitter Job Seuren, Edger Groeneveld en Noël Vanwittenbergh.

Ereleden voor het leven: Alain Jacobs (l.) en Karel de Graaf.

Op de zoomvergadering werden twee ereleden voor het leven benoemd: de aimabele promotor van Duitse wijn Alain Jacobs en Bourgogne-kenner Karel de Graaf, die een eigen wijngaard in Meursault heeft. Jacobs runt het onafhankelijke Informatiecentrum voor Duitse Wijn in Breda voor België en Nederland. Die promotie gebeurt via lezingen en proeverijen maar ook evenementen zoals Wine Professional gedurende de Horecava van Jan van Lissum, de Libelle zomerweek, de Margriet winterfair, de Vakantiebeurs en de Huishoudbeurs.

Master of Wine Cees van Casteren met Alain Jacobs op de Horecava in 2019. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Jacobs: „Ik wil de consument in contact brengen met droge Duitse wijn om die van het idee af te brengen dat Duitse wijn alleen maar zoet is. En dat kan alleen maar door mensen wijn te laten proeven.”