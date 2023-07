Premium Het beste van De Telegraaf

Extra zorg ook in Europa vaak niet gedekt Hoge doktersrekening dreigt voor zieke vakantieganger: ’Eerst €20.000 betalen’

Eerst €20.000 betalen voordat je wordt geopereerd, het gebeurt in buitenlandse ziekenhuizen. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - Velen verheugen zich op de zomervakantie. Wie er even onbezorgd tussenuit wil gaan, regelt niet alleen een heerlijke vakantiestek maar ook een goede reisverzekering. Want wie ziek wordt in het buitenland kan met ziekenhuisnota’s van tienduizenden euro’s worden geconfronteerd.